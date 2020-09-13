13.09.2020 (01:39)

Коллектив Дома офицеров Каспийской флотилии начал подготовку большой концертной программы посвящённой Дню города Астрахань

Коллектив Дома офицеров (ДОФ) Каспийской флотилии Южного военного округа начал подготовку к праздничным мероприятиям, посвящённым Дню города Астрахань при взаимодействии с Министерством культуры Астраханской области. Жителям и гостям города будет показана большая концертная программа 20 сентября 2020 года.

На концертной площадке перед Домом офицеров с народными, эстрадными, историческими, военно-патриотическими и авторскими песнями выступят как сольные исполнители, так и вокально-инструментальные группы, покажут свои номера артисты развлекательного жанра и танцевальные группы.

В этот день, в Доме офицеров, все желающие смогут посетить музей истории и боевой славы Каспийской флотилии, посмотреть и ознакомиться со специально подготовленными экспозициями, посвящёнными истории Каспийской флотилии, дням боевой славы Вооружённых Сил Российской Федерации и Военно-морского флота.

В настоящее время, на базе ДОФ работает более 15 кружков, студий и секций различного направления, в которых занимаются ежедневно более 600 человек различного возраста. На безвозмездной основе проводится культурные мероприятия с социально незащищёнными слоями населения.

Библиотека с читальным залом Дома офицеров обслуживает около 1500 читателей, библиотечный фонд составляют свыше 20 тыс. книг и журналов.

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