13.09.2020 (12:50)

Военнослужащие 49-й армии ЮВО приняли участие в Едином дне голосования

13 сентября на территории субъектов Российской Федерации, где дислоцируются соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии ЮВО, военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей приняли участие в Едином Дне голосования.

Основная часть граждан реализовала свое конституционное право на открытых избирательных участках в населенных пунктах по месту дислокации воинских частей.

Для граждан, находившихся в этот день на лечении в военно-медицинских учреждениях на территории ЮВО, была организована доставка выездных урн для голосования.

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