13.09.2020 (13:00)

В Волгограде военнослужащие ЮВО в День танкиста посетили новый мемориальный комплекс памяти подвигов краснофлотцев Волжской военной флотилии

В День танкиста военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) посетили новый мемориальный комплекс памяти подвигов краснофлотцев Волжской военной флотилии на центральной набережной Волгограда.

Экскурсоводы рассказали о судьбе краснофлотцев, их боевом подвиге, об упорстве, неравнодушии и долге. Военнослужащим представили личные вещи воевавших, письма с воспоминаниями родных краснофлотцев.

Главным экспонатом экскурсии стал памятник-музей БК-31 – легендарный бронекатер, внёсший свой вклад в защиту Сталинграда, на котором в годы Великой Отечественной войны переправляли за Волгу жителей и раненых бойцов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице