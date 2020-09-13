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13.09.2020 (13:00)

В Волгограде военнослужащие ЮВО в День танкиста посетили новый мемориальный комплекс памяти подвигов краснофлотцев Волжской военной флотилии

В День танкиста военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) посетили новый мемориальный комплекс памяти подвигов краснофлотцев Волжской военной флотилии на центральной набережной Волгограда.

Экскурсоводы рассказали о судьбе краснофлотцев, их боевом подвиге, об упорстве, неравнодушии и долге. Военнослужащим представили личные вещи воевавших, письма с воспоминаниями родных краснофлотцев.

Главным экспонатом экскурсии стал памятник-музей БК-31 – легендарный бронекатер, внёсший свой вклад в защиту Сталинграда, на котором в годы Великой Отечественной войны переправляли за Волгу жителей и раненых бойцов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Южный военный округ
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