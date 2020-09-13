Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.09.2020 (12:15)

Оркестр Северного флота выступил для избирателей в Североморске

Сегодня – в единый день голосования перед избирателями в главной базе Северного флота – Североморске выступили военные музыканты.

Они дали небольшие концерты перед пятью избирательными участками, на которых голосовали военнослужащие Северного флота, создавая праздничное настроение у всех североморцев, пришедших отдать свои голоса за кандидатов в депутаты городского совета.

Военнослужащие Северного флота голосуют сегодня не территории шести субъектов Российской Федерации, где дислоцированы части межвидового стратегического объединения.  Самый северный избирательный участок находится на острове Южный архипелага Новая Земля, который входит в состав Архангельской области, где проходят выборы главы региона.

Военнослужащие традиционно являются самым активным электоратом. В голосовании принимают участие все воины-североморцы, находящиеся в пунктах постоянной дислокации. В нынешнем году своё избирательное право они могли реализовать в течение трёх дней с пятницы по воскресенье.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Рембат и танковый батальон мотострелковой бригады Северного флота отметили День танкиста
Арктическая группировка Северного флота отработала высадку морского десанта в Якутии
Подводная лодка Северного флота выполнила стрельбу противолодочной ракетой
БПК «Вице-адмирал Кулаков» провёл учение по поиску подводных лодок в Средиземном море

Метки:
Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false