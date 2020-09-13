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13.09.2020 (11:33)

В Калининградской области отметили День танкиста

В городе Гусев Калининградской области на базе танкового полка армейского корпуса Балтийского флота прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню танкиста Вооруженных Сил Российской Федерации.

Временно исполняющий обязанности заместителя командира армейского корпуса Балтийского флота генерал-майор Петр Болгарев поздравил танкистов с профессиональным праздником и отметил высокий профессионализм военнослужащих по результатам летнего периода обучения. За этот период танкисты объединения освоили тактический прием «танковая карусель», провели боевое слаживание в составе батальонов, выполнили десятки учебно-боевых упражнений.

Отличники боевой подготовки получили ценные подарки и грамоты от командования армейского корпуса Балтийского флота и ветеранов.

После торжественного мероприятия военнослужащих ждал праздничный обед в современной столовой, которую открыли в этом году.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Праздники
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