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13.09.2020 (11:15)

В Ленинградской области военнослужащие общевойсковой армии ЗВО установили памятник Герою Российской Федерации

Военнослужащие Красносельской мотострелковой бригады  общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной  в Ленинградской области, установили памятник Герою Российской Федерации генерал-майору Михаилу Юрьевичу Малафееву.  

В ходе торжественного митинга военнослужащие возложили цветы к основанию памятника, почтили память героя минутой молчания и отдали воинские почести. В церемонии приняли участие военнослужащие соединения, друзья и сослуживцы Михаила Юрьевича, его дочери и супруга  Светлана.

Проект памятника был разработан военнослужащими бригады совместно с руководством проекта «Аллея российской славы». Бюст генерала Малафеева  установлен на мраморном основании. Герой Российской Федерации  изображен в парадном мундире. На постаменте также размещена информация о годах жизни генерала, занимаемых им должностях, об участии Михаила Юрьевича в вооруженных конфликтах.

 Михаил Юрьевич Малафеев  родился 25 мая 1956 года  в городе Находка Приморского края. В 1977 году окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С.М.Кирова. Служил на командных должностях в Группе советских войск в Германии, Закавказском и Туркестанском военных округах, Заполярье. С декабря 1997 года генерал-майор Малафеев – командир отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской Краснознаменной бригады. В 1999 г. участвовал в антитеррористической операции на Северном Кавказе, занимая пост начальника отдела боевой подготовки 58-й армии Северо-Кавказского военного округа – заместителя командующего группировкой федеральных войск «Север» в Чеченской республике.

Указом Президента РФ от 9 февраля 2000 года № 329 за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, генерал-майору Малофееву Михаилу Юрьевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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