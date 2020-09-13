13.09.2020 (12:00)

В Западном военном округе прошли церемонии чествования военнослужащих-участников Армейских международных игр

В соединениях и воинских частях Западного военного округа состоялись торжественные церемония чествования военнослужащих, участвовавших в международных этапах конкурсов Армейских международных игр, которые проводились в России и других странах.

«Более 110 военнослужащих ЗВО достойно представили страну на 15 конкурсах Армейских международных игр, демонстрируя высокие результаты профессионального мастерства, специальной подготовки и полевой выучки. От имени Военного совета и личного состава округа благодарю всех офицеров, сержантов, солдат, а также подготовивших их командиров!», - отметил командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв.

Генерал-полковник Александр Журавлев отметил высокие результаты выступления подчинённых военнослужащих.

Военнослужащие от Западного военного округа задействованы, например, в составе танкового экипажа на «Танковом биатлоне», экипажей самолетов «Су-35», «Су-30», вертолёта «Ка-52» в «Авиадартсе», отделением Балтийского флота – в «Морском десанте», понтонно-мостовой роты на конкурсе «Открытая вода».

А, например, в Республике Узбекистан семья военных врачей, проходящая военную службу в мотострелковом полку Западного военного округа, дислоцированном в Брянской области, старшие лейтенанты медицинской службы Андрей и Надежда Малаховы завоевали бронзовые медали индивидуального состязания международного конкурса «Военно-медицинская эстафета».

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