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13.09.2020 (11:50)

Рембат и танковый батальон мотострелковой бригады Северного флота отметили День танкиста

На Северном флоте прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню танкиста и 100-летию отечественного танкостроения. Они состоялись в отдельном ремонтно-восстановительном батальоне Северного флота в городе-герое Мурманске и в Печенгском районе Мурманской области, где дислоцирован танковый батальон отдельной мотострелковой бригады Северного флота, оснащённый танками Т-80БВМ.

С профессиональным праздником танкистов поздравил командующий флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. В честь праздника ряд военнослужащих был поощрён грамотами и ценными подарками.

На территории отдельного ремонтно-восстановительного батальона в преддверии Дня танкиста была развёрнута выставка исторической и современной бронетехники, состоялось построение личного состава и показательное выступление группы рукопашного боя морской пехоты Северного флота. На торжества были приглашены школьники из города Мурманска и Кольского района, а также ветераны боевых действий и военной службы.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Мотострелковые войска , Танковые войска
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