13.09.2020 (11:30)

Учебный корабль ВМФ России «Смольный» вышел из Севастополя в Средиземное море для третьего этапа дальнего похода

Учебный корабль ВМФ России «Смольный» сегодня утром вышел из Севастополя в Средиземное море для осуществления третьего этапа дальнего похода с целью морской практики курсантов военно-морских учебных заведений. Накануне выхода Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов утвердил план третьего этапа дальнего похода учебного корабля «Смольный». Согласно этого плана, на третьем этапе похода пройдут морскую практику курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова, а также воспитанники Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища. В ходе третьего этапа корабль совершит поход до моря Альборан (самое западное море в составе Средиземного моря) и в конце сентября возвратится в Севастополь.

«Каждая морская миля должна быть максимально эффективно использована для привития курсантам практических навыков по будущей специальности. Морская практика учащихся военно-морских вузов и довузовских учебных заведений есть и будет важнейшей частью общего учебного процесса, направленного на подготовку нового поколения специалистов для ВМФ», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе, где рассматривались вопросы практических форм обучения курсантов военно-морских учебных заведений.

Поход ученого корабля «Смольный» был начат 7 июля и осуществляется в соответствии с планом утвержденным Главнокомандующим Военно-Морским Флотом Адмиралом Николаем Евменовым. За время дальнего похода курсанты военно-морских вузов пройдут курс корабельной и штурманской практики с целью закрепления в реальных условиях плавания теоретических знаний по специальности. Программа практики предполагает выполнение курсантами обязанностей дублеров вахтенных офицеров и вахтенных штурманов корабля.

В завершении похода им предстоит сдать зачеты. Покинув 7 июля Кронштадт, учебный корабль «Смольный» посетил порт Архангельск, где 26 июля принял участие в мероприятиях посвященных Дню ВМФ. Там, на его борту состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Архангельской областью и Военным учебно-научным центром ВМФ в рамках работы по военно-патриотическому воспитанию и отбору кандидатов для поступления в военно-морские учебные заведения. Также, учебный корабль «Смольный» посетил главную военно-морскую базу Северного флота г. Североморск. Обогнув Европу, корабль совершил заход в Севастополь.

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