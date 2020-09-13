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13.09.2020 (10:49)

В Башкирии инженеры ЦВО провели соревнования по волейболу

Военнослужащие инженерного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Башкирии, провели соревнования по волейболу.

В спортивном мероприятии, которое проходило в спортивном зале соединения, приняли участие 5 команд, представляющих свои подразделения.

По результатам соревнований команда инженерно-штурмовой роты заняла первое место, второе и третье места поделили первый и второй батальоны, соответственно.

Участники соревнований по волейболу были награждены грамотами и ценными призами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спорт , Инженерные войска
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