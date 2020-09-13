13.09.2020 (10:49)
В Башкирии инженеры ЦВО провели соревнования по волейболу
Военнослужащие инженерного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Башкирии, провели соревнования по волейболу.
В спортивном мероприятии, которое проходило в спортивном зале соединения, приняли участие 5 команд, представляющих свои подразделения.
По результатам соревнований команда инженерно-штурмовой роты заняла первое место, второе и третье места поделили первый и второй батальоны, соответственно.
Участники соревнований по волейболу были награждены грамотами и ценными призами.
Новости по теме:
Метки: