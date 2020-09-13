13.09.2020 (10:29)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по баскетболу
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по баскетболу между подразделениями.
В турнире, который проходил в рамках годовой спартакиады среди подразделений ОГРВ ПРРМ приняли участие 10 команд. По условиям проведения состязания, команды были разделены на две группы из которых по две команды выходили в полуфинал турнира.
По результатам турнира по баскетболу среди подразделений ОГРВ ПРРМ третье место заняла рота охраны, второе место – 4 мотострелковая рота, команда 5 мотострелковой роты заняла первое место.
Призёры состязаний получили грамоты и медали, а также заработали баллы для своих подразделений в общую зачётную таблицу.
Новости по теме:
В Кантемировской дивизии под руководством командующего ЗВО прошли торжественные мероприятия ко Дню танкиста
В Омске завершился всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою памяти героя-десантника Николая Чепика
Командующий войсками ЗВО принял участие в открытии новых объектов инфраструктуры танковой армии в Подмосковье
Метки: