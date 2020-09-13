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13.09.2020 (09:39)

В Таджикистане российские сотрудники ВАИ приняли участие в акции «Осторожно, дети!»

В Таджикистане сотрудники 213-й российской военной автомобильной инспекции (ВАИ) приняли участие в акции «Осторожно, дети!»

В ходе проведения акции инспекторами ВАИ были организованы практические занятия, на которых вместе с водителями 201-й военной базы обсудили правила проезда участков дорог вблизи образовательных учреждений, детских садов, а также порядок перевозки организованных групп детей на автобусах с использованием ремней безопасности.

Кроме того, на территории военных городков Душанбе и Бохтар с детьми были проведены занятия, где им рассказали о предназначении знаков дорожного движения, разметок на дорогах, правилах пересечения улиц и перекрестков.

Мероприятия по профилактике нарушений правил дорожного движения в рамках акции «Осторожно, дети!» приурочены к началу учебного года и призваны обратить внимание водителей на недопущение дорожно-транспортных происшествий.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Безопасность , Военная база , Таджикистан , ВАИ
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