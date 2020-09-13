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13.09.2020 (08:12)

ВИА «Синева» и «Штурм» Новороссийского соединения ВДВ дали концерты на полигоне Раевский и в ВДЦ «Орленок»

Военные музыканты Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения дали ряд концертов для личного состава соединения на полигоне Раевский и для детей во Всероссийском детском центре «Орленок».

Вокально-инструментальный ансамбль Ставропольского гвардейского десантно-штурмвого Кавказского казачьего полка «Штурм» дали ряд концертов в лагере «Орленок», в ходе которых военные артисты представили свою программу, посвященную 90-летию Воздушно-десантных войск, а гвардии старший сержант Сергей Лобанов, один из участников группы, выступил со стихами собственного сочинения. Детям очень понравилось выступление артистов-десантников.

В рамках культурно-художественного обслуживания подразделений соединения, находящихся на полевых выходах на полигоне Раевский, ансамбль «Штурм» и «Синева» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения дали большой концерт на импровизированной площадке с репертуаром песен своих лучших произведений, чем порадовали всех зрителей.

В составе ансамблей воины-десантники, имеющие боевой опыт и награжденные государственными наградами, которые являются авторами почти всех своих произведений, основанных на реальных событиях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Южный военный округ , Культура , Ансамбль , Социальное развитие , Концерты
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