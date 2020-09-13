13.09.2020 (07:25)

Ансамбль «Черные береты» дал концерты для военнослужащих ТОФ на Камчатке

Концертный ансамбль Балтийского флота «Черные береты» выступил перед военнослужащими войск и сил на северо-востоке России и подводных сил Тихоокеанского флота.

Концерты известного творческого коллектива с аншлагами прошли в клубе соединения морской пехоты в Петропавловске-Камчатском и в городе подводников Вилючинске, куда кроме военнослужащих пригласили также членов их семей и гражданский персонал частей.

«Черные береты» – концертный ансамбль Балтийского флота, который существует уже более двух десятилетий и исполняет в основном авторские песни о службе в армии и на флоте. Все артисты- действующие военнослужащие морской пехоты, являющиеся кроме того и ветеранами боевых действий.

Несколько лет назад «Черные береты» уже выступали на Камчатке перед военнослужащими ОКВС, сегодня для тихоокеанцев полюбившиеся артисты исполняли новые песни, а также музыкальные композиции на темы мировых и российских хитов.

После посещения Камчатки концертный ансамбль из Балтийска выступит в частях Восточного военного округа Бурятии.

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