13.09.2020 (07:25)
Ансамбль «Черные береты» дал концерты для военнослужащих ТОФ на Камчатке
Концертный ансамбль Балтийского флота «Черные береты» выступил перед военнослужащими войск и сил на северо-востоке России и подводных сил Тихоокеанского флота.
Концерты известного творческого коллектива с аншлагами прошли в клубе соединения морской пехоты в Петропавловске-Камчатском и в городе подводников Вилючинске, куда кроме военнослужащих пригласили также членов их семей и гражданский персонал частей.
«Черные береты» – концертный ансамбль Балтийского флота, который существует уже более двух десятилетий и исполняет в основном авторские песни о службе в армии и на флоте. Все артисты- действующие военнослужащие морской пехоты, являющиеся кроме того и ветеранами боевых действий.
Несколько лет назад «Черные береты» уже выступали на Камчатке перед военнослужащими ОКВС, сегодня для тихоокеанцев полюбившиеся артисты исполняли новые песни, а также музыкальные композиции на темы мировых и российских хитов.
После посещения Камчатки концертный ансамбль из Балтийска выступит в частях Восточного военного округа Бурятии.