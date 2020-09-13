13.09.2020 (07:19)

Артисты ансамбля песни и пляски ТОФ приняли участие в концерте в честь 280-летия основания Петропавловска-Камчатского

Ансамбль Песни и пляски Тихоокеанского флота, который вместе с другими творческими коллективами ТОФ проводит гастрольный тур по частям флота, дислоцированным на Камчатке, принял участие в праздничном гала-концерте, посвященном 280-летию основания Петропавловска-Камчатского.

Концерт прошел под открытым небом на площади имени Ленина в центре краевой столицы. Флотские артисты представили на суд многотысячной аудитории несколько вокальных номеров и исполнили знаменитый танец «Яблочко».

Уже сегодня, где в рамках программы «Верность Отечеству в песнях и танцах» флотские артисты выступили в селе Южные Коряки, где показали военнослужащим 15 концертных номеров. Импровизированная концертная площадка была развёрнута прямо на плацу воинской части. Во второй половине дня артисты ансамбля ТОФ выступят в городе подводников-Вилючинске.

Для личного составах Войск и сил на Северо-востоке России, подводных сил ТОФ, членов семей военнослужащих в эти дни также выступают актёры Драматического театра флота, которые привезли в подарок морякам новый спектакль по пьесе Николая Коляды «Баба Шанель».

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