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13.09.2020 (06:42)

170 первокурсников Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова приняли Военную присягу во Владивостоке

Сегодня во Владивостоке на плацу Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова (ТОВВМУ) состоялся торжественный ритуал приёма Военной присяги курсантами 1 курса ТОВВМУ, которые по итогам сдачи вступительных экзаменов были зачислены в высшее военное учебное заведение. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ритуал прошел без приглашения гостей.

С торжественным событием ребят поздравил начальник ТОВММУ контр-адмирал Олег Журавлёв, начальник Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища контр-адмирал запаса Владимир Бураков, ветераны Военно-Морского Флота. Они пожелали будущим офицерам добиваться своих целей, не пасовать перед трудностями и стремиться стать настоящими профессионалами своего дела. Контр-адмирал Бураков отдельно напутствовал 17 первокурсников, которые недавно завершили обучение в НВМУ и сегодня, уже в статусе курсантов, приняли присягу.

К Военной присяге приведены 170 курсантов, которые будут обучаться применению и эксплуатации морских средств навигации, морского подводного вооружения надводных кораблей и подводных лодок, осваивать специализацию в области применения и эксплуатации радиотехнических средств кораблей, гидроакустических средств, корабельных систем связи и радиоэлектронного оборудования морских авиационных комплексов.

Торжественная церемония завершилась общим прохождением личного состава Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О.Макарова, которое открыла сводная рота барабанщиков Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Военное образование , Торжественные церемонии , Присяга
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