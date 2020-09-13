13.09.2020 (05:28)

В пригороде Благовещенска благоустроен уникальный танк-постамент ИС-3

В пригороде Благовещенска Амурской области благоустроен памятник героям-танкистам и прилегающий к нему сквер и комплекс объектов. Стоящий на постаменте танк ИС-3 отреставрирован к воинскому празднику День танкиста. Он является единственным законсервированным тяжелым боевым танком-постаментом, за техническим состоянием которого продолжают следить ветераны Благовещенского танкового училища.

Памятник героям-танкистам представляет собой советский танк ИС-3 (Иосиф Сталин). Боевая машина участвовала в войне против милитаристской Японии. Затем танк находился на вооружении одного из укрепрайонов Дальневосточного военного округа. После снятия с вооружения он был передан Благовещенскому высшему танковому командному Краснознамённому училищу имени Маршала Советского Союза К.А. Мерецкова (БВТККУ). Памятник героям-танкистам и сквер были созданы курсантами училища в 1970 году в честь выпускников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

После закрытия Благовещенского ВТККУ за объектом следили и благоустраивали ветераны училища и курсанты Дальневосточного ВОКУ. Он неоднократно реставрировался силами военных. В начале прошлого года памятник был признан объектом культурного наследия региона. В ходе недавних работ была уложена тротуарная плитка и бордюры, проведена покраска танка и стелы, а также отремонтирована дорога к памятнику.

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