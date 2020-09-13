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13.09.2020 (06:22)

Военнослужащие ВВО в Бурятии отметили День танкиста

Военнослужащие танковых подразделений танкового и мотострелкового соединений  Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, отметили свой профессиональный праздник День танкиста.

Праздничные мероприятия начались с торжественного митинга с участием ветеранов танковых войск и представителей муниципальной власти. Командиры соединений вручили ценные подарки и грамоты лучшим военнослужащим танковых подразделений и экипажу-победителю международного  этапа конкурса «Танкового биатлона-2020».

Далее военнослужащие возложили венки и цветы к мемориалу «Героям-танкистам»,  почтили память павших в боях за свободу и независимость Родины.

Затем  в Городском Доме офицеров прошел праздничный концерт, в котором приняли участие ансамбль «Селенга» и городские творческие коллективы.

Продолжился праздник показательными выступлениями разведывательного подразделения и выставкой вооружения, военной, специальной техники и стрелкового вооружения.

Также в ходе празднования для танкистов устроили праздничный обед, после которого военнослужащим был показан документальный фильм об истории отечественного танкостроения и выдающихся танкистах-ассах Красной Армии времен Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Восточный военный округ , Праздники
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