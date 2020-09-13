13.09.2020 (05:16)

В танковых подразделениях Амурского общевойскового объединения ВВО отметили День танкиста

74-ю годовщину со дня образования танковых войск отметили в Амурской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

В гарнизонах общевойскового объединения прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию этого знаменательного дня. Воины-танкисты возложили венки к памятникам и мемориалам, посвященным героям-танкистам, поздравили ветеранов танковых войск. Командование соединений сердечно поздравили танкистов с их профессиональным праздником и пожелали им бережно хранить славные боевые традиции танковых войск, постоянно совершенствовать свое мастерство и боевую выучку, а также крепкого здоровья, благополучия, новых успехов на благо нашей Родины. Особо отличившимся экипажам подарили памятные подарки и грамоты.

В ходе праздника, творческими коллективами соединений и военных гарнизонов была концертная программа. Участники и гости мероприятия познакомились с современными образцами вооружения, военной и специальной техники на которых были продемонстрированы возможности стоящих на вооружении танковых подразделений современных танков Т-72Б3 и Т-80БВ.

Традиционно День танкиста отмечается во второе воскресенье сентября. Этот праздник утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 года в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил страны бронетанковой техникой.

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