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13.09.2020 (04:06)

Соревнование по пулевой стрельбе «Юнармейский рубеж» состоялось в Хабаровске

В Хабаровске в помещении военно-патриотического клуба «Данко» центра патриотического воспитания состоялось соревнование по стрельбе из пневматической винтовки.

Стрельба проводилась в соответствии с правилами соревнований по пулевой стрельбе из пневматического оружия. Стрельбы проводились из положения стоя без упора.

Каждый участник сделал по три пробных и пять зачетных выстрелов с дистанции 10 метров, по мишеням типа «Мега».

В стрельбе участвовало 56 юношей возрастных категорий: до 14 лет и от 14 до 18 лет, и девушек тех же возрастных категорий.

Мероприятие было проведено на базе военно-патриотического клуба (ВПК) «Данко» специалистами Центра патриотического воспитания, Городского молодежного центра, муниципального автономного учреждения «Хабаровск Спортивный».

По итогам стрельб выбрали чемпионов и призеров соревнований. Ими заслуженно стали воспитанники ВПК «Дозор», ВПК «Доблесть» и ВПК «Каскад».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военно-прикладной спорт , Восточный военный округ , Социальное развитие , Соревнования , Юнармия
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