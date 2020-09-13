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13.09.2020 (03:52)

В соединении ВВО в Забайкалье отметили День танкиста

Военнослужащие танкового подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в городе Борзя Забайкальского края, отпраздновали свой профессиональный праздник – День танкиста. В части состоялся праздничный митинг с участием командования, военнослужащих, юнармейцев, творческих коллективов и приглашенных гостей.

Также в мероприятии принял участие экипаж танка, одержавший победу на международном этапе конкурса «Танковый биатлон»: командир танка Дмитрий Бочкарев, наводчик-оператор Олег Орлов, механик-водитель Сандан Санжиев. Напомним что, на этапе индивидуальной гонки экипаж поразил все цели и по ходу движения показал скорость 81 километр в час. Общее время прохождения трассы составило 17 минут 47 секунд.

В рамках праздника на территории военного городка состоялась выставка бронетанковой техники и вооружения, где были представлены, танк Т-72Б3, боевая машина пехоты БМП-2, самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация».

Помимо этого, был организован спортивный праздник с проведением эстафеты, комплекса силовых упражнений, а также командных игр.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Восточный военный округ , Праздники , Социальное развитие
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