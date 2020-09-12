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12.09.2020 (21:55)

В Кантемировской дивизии под руководством командующего ЗВО прошли торжественные мероприятия ко Дню танкиста

12 сентября на территории 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии под руководством командующего войсками Западного военного округа прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню танкиста.

В ходе мероприятий управлением кадров военного округа развёрнут мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту. Инструкторы пункта отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г. Москвы проинформировали участников мероприятия о условиях прохождения службы в танковых подразделениях. Огромный интерес у будущих военных-танкистов вызвали показательные выступления танков и выставка военной техники.

По словам начальника управления кадров Западного военного округа, стать танкистом мечтает стать большинство кандидатов на военную службу по контракту, это престижное и важное военное дело, и пункты отбора Западного военного округа уделяют особое внимание отбору кандидатов в танкисты и информированию молодых людей о данной специальности. 

По результатам работы мобильного пункта отбора заинтересовалось прохождением военной службы по контракту в танковой дивизии более 50 человек.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Служба по контракту , Танковые войска , Западный военный округ , Праздники
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