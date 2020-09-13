13.09.2020 (00:05)

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков поздравил танкистов с профессиональным праздником

От имени Военного совета Главного командования Сухопутных войск и от себя лично поздравляю ветеранов, личный состав танковых соединений и воинских частей Сухопутных войск, работников оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста!

Главной ударной силой Сухопутных войск по-прежнему остаются танковые части и соединения.

На сегодняшний день воины-танкисты являются эталоном профессионализма при выполнении самых сложных задач в любой обстановке.

История бронетанковых войск - одна из самых героических страниц военной летописи страны. Навечно в памяти народа остались грандиозные танковые сражения Великой Отечественной войны, которые переломили ход войны и выковали нашу победу.

Решительность, быстрота и натиск - вот что всегда отличало танковые войска. Танкисты сильны особым характером, своей братской сплоченностью. Высокий уровень подготовки, выдержка и упорство помогают осваивать танкистам самые современные образцы военных машин и всегда достигать поставленных целей.

Желаю всем доброго здоровья, оптимизма, выдержки, дальнейших успехов в службе.

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