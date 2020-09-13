13.09.2020 (09:00)

Новейшие тренажеры для подготовки офицеров-танкистов поступят в Казанское ВТКУ

В целях обеспечения опережающей подготовки специалистов в вузы Сухопутных войск в первоочередном порядке поставляются современные образцы вооружения и военной техники.

В Казанском высшем танковом командном училище для качественного проведения занятий имеется: девять лекционных классов, 63 специализированных класса, четыре лаборатории, 23 класса на полигоне и приказарменном огневом городке. Кроме того с курсантами проводят занятия на современном комплексе легководолазной подготовки и в новом учебном корпусе кафедры эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники с лабораторией практических работ.

Активно используются современные тренажёрные комплексы огневой подготовки и вождения, классы управления боем, моделирования практических работ, электронных тренажёров для работы на средствах ЕСУ-ТЗ, стрелковый тир на 100 метров, огневой городок с участком для стрельбы из стрелкового оружия.

В октябре спланирована поставка современных учебно-тренировочных средств, таких как: тренажёр вождения танка Т-72Б компьютерный (динамический ТВК-184-Д), класс учебный компьютерный технической подготовки КУКТП-«Армата», тренажёр вождения танка Т-14 компьютерный (динамический ТВК-«Армата»), тренажёр огневой подготовки статический, компьютерный ТОПК-«Армата БМ-С».

Также для обучения будущих офицеров танковых подразделений в этом году поступили танки Т-80БВМ и Т-72Б3М.

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