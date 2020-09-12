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12.09.2020 (17:13)

Первокурсники Казанского ВТКУ приняли Военную присягу накануне профессионального праздника

Сегодня в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище состоялся ритуал приведение курсантов первого курса к Военной присяге.

В торжественной церемонии приняли участие командование, профессорско-преподавательский состав, ветераны училища и почетные гости. С напутственным словом и поздравлением с профессиональным праздником к курсантам обратился начальник училища генерал-майор Кирилл Кулаков.

Ранее на «Алее героев-танкистов» по традиции более 120 курсантам-первокурсникам вручили черные береты.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Военное образование , Торжественные церемонии , Присяга
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