12.09.2020 (17:13)
Первокурсники Казанского ВТКУ приняли Военную присягу накануне профессионального праздника
Сегодня в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище состоялся ритуал приведение курсантов первого курса к Военной присяге.
В торжественной церемонии приняли участие командование, профессорско-преподавательский состав, ветераны училища и почетные гости. С напутственным словом и поздравлением с профессиональным праздником к курсантам обратился начальник училища генерал-майор Кирилл Кулаков.
Ранее на «Алее героев-танкистов» по традиции более 120 курсантам-первокурсникам вручили черные береты.
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