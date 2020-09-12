12.09.2020 (17:05)

В Военной академии РВСН прошло заседание Ученого совета

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого прошло заседание Ученого совета, на котором были поставлены задачи академии на новый учебный год.

Как отметил начальник академии генерал-майор Леонид Михолап, главные усилия в работе командования, профессорско-преподавательского состава сосредоточены на повышении качества образовательной деятельности, организации и содержании подготовки слушателей, адъюнктов и курсантов, придании процессу обучения прикладной направленности с учетом развития ее инфраструктуры и перевооружения соединений РВСН на новые ракетные комплексы.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы выполнения плана подготовки к празднованию 200-летия образования академии, темы выпускных квалификационных работ курсантов последнего года обучения, проведения конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, комплектуемых гражданским персоналом, итоги выполнения постановлений Военного совета Ракетных войск стратегического назначения и Учёного совета академии за отчётный период.

Начальник академии вручил дипломы по итогам научной работы и подготовки научно-педагогических кадров, лучшие изобретения и рационализаторские предложения.

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