12.09.2020 (16:56)

Военнослужащие 2-й армии ЦВО заложили капсулу с землей с мест сражений «Бессмертных гусар»

В Самаре военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии заложили у Дома офицеров Самарского гарнизона капсулу с землей с мест сражений Первой мировой войны 5-го гусарского Александрийского полка.

Торжественное мероприятие, в котором приняли участие управление 2-й общевойсковой армии, юнармейцы Самарской области и реконструкторы военно-исторического клуба, проходило у памятника «Бессмертным гусарам». Церемония закладки капсулы началась с вручения штандарта 5-го гусарского полка заместителю командующего 2-й армии полковнику Павлу Олексюку, который в форме времен Первой мировой войны, принял реликвию сидя верхом на коне и передал ее в руки знаменной группы миротворческого соединения. После чего в основание памятника начальником Дома офицеров Самарского гарнизона Александром Назаренко была заложена капсула с землей, собранной у села Бучаны на территории современной Белоруссии. На этом месте во время Первой мировой войны погибли гусары, защищая свою Родину.

В завершении мероприятия торжественным маршем прошли миротворцы Центрального военного округа, военный оркестр провел плац-концерт перед гостями церемонии.

5-й гусарский Александрийский полк – кавалерийский полк Русской императорской армии, созданный в 1776 году. Принимал участие в Заграничном походе в 1813 году, русско-турецких войнах в 1828 году и 1877-1878 годах, а также в Первой мировой войне. Указом Президента Российской Федерации почетное наименование «Александрийская» присвоено отдельной миротворческой бригаде Центрального военного округа.

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