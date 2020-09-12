12.09.2020 (16:33)

Более 1000 военнослужащих примут участие в едином дне голосования в Новосибирской области

Более 1000 военнослужащих, членов их семей и сотрудников гражданского персонала соединений и воинских частей 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцирующихся на территории Новосибирской области, примут участие в едином дне голосования.

Военнослужащие, прибывшие на избирательные участки в Новосибирске и Новосибирской области, проголосуют за депутатов в городской совет Новосибирска, Законодательное собрание Новосибирской области, а также за глав и депутатов органов местного самоуправления районов и сельсоветов региона.

В Новосибирской области действует масочный режим и другие ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Для того чтобы избежать скопления людей в один день, голосование проводится с 11 по 13 сентября.

Сегодня в голосовании приняли участие более 500 военнослужащих, голосование проходило на 20 участках.

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