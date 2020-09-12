12.09.2020 (16:29)
Командующий ЦВО вручил памятные сувениры воспитанникам социальных учреждений Екатеринбурга
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил памятные подарки детям из социальных учреждений города Екатеринбурга. Вручение памятных наборов прошло во время церемонии открытия военной-патриотической акции «День танкиста на Урале».
Затем воспитанники социальных учреждений были приглашены на просмотр динамического эпизода – танкового боя с показом боевых возможностей танковых и мотострелковых подразделений ЦВО.
Новости по теме:
Более 2000 порций каши приготовили военные повара железнодорожной бригады ЦВО на праздновании Дня танкиста
Метки: