Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.09.2020 (16:29)

Командующий ЦВО вручил памятные сувениры воспитанникам социальных учреждений Екатеринбурга

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил памятные подарки детям из социальных учреждений города Екатеринбурга. Вручение памятных наборов прошло во время церемонии открытия военной-патриотической акции «День танкиста на Урале».

Затем воспитанники социальных учреждений были приглашены на просмотр динамического эпизода – танкового боя с показом боевых возможностей танковых и мотострелковых подразделений ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Командующий ЦВО наградил военнослужащих в ходе празднования Дня танкиста в Екатеринбурге
Более 2000 порций каши приготовили военные повара железнодорожной бригады ЦВО на праздновании Дня танкиста
Более 30 тысяч человек посетили праздник в честь Дня танкиста в Екатеринбурге
Ветераны-танкисты прокатились на боевых машинах на праздновании Дня танкиста в Екатеринбурге

Метки:
Танковые войска , Центральный военный округ , Командующий , Социальная защита , Социальное развитие
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false