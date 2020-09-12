12.09.2020 (16:29)

Командующий ЦВО вручил памятные сувениры воспитанникам социальных учреждений Екатеринбурга

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил памятные подарки детям из социальных учреждений города Екатеринбурга. Вручение памятных наборов прошло во время церемонии открытия военной-патриотической акции «День танкиста на Урале».

Затем воспитанники социальных учреждений были приглашены на просмотр динамического эпизода – танкового боя с показом боевых возможностей танковых и мотострелковых подразделений ЦВО.

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