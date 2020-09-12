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12.09.2020 (16:24)

Командующий ЦВО наградил военнослужащих в ходе празднования Дня танкиста в Екатеринбурге

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил ведомственные награды и ценные подарки военнослужащим танковых и ремонтных подразделений военного округа в ходе торжественной церемонии открытия военно-патриотической акции «День танкиста на Урале».

Наиболее отличившиеся военнослужащие были поощрены черными ножами – точной копией холодного оружия танкистов уральского добровольческого танкового корпуса, сформированного во время Великой Отечественной войны из рабочих Свердловской, Курганской и Молотовской областей.

День танкиста учрежден в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднование Дня танкиста.

Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Танковые войска , Центральный военный округ , Командующий , Награждения , Социальное развитие
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