12.09.2020 (16:24)
Командующий ЦВО наградил военнослужащих в ходе празднования Дня танкиста в Екатеринбурге
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил ведомственные награды и ценные подарки военнослужащим танковых и ремонтных подразделений военного округа в ходе торжественной церемонии открытия военно-патриотической акции «День танкиста на Урале».
Наиболее отличившиеся военнослужащие были поощрены черными ножами – точной копией холодного оружия танкистов уральского добровольческого танкового корпуса, сформированного во время Великой Отечественной войны из рабочих Свердловской, Курганской и Молотовской областей.
День танкиста учрежден в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднование Дня танкиста.
Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.