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12.09.2020 (16:04)

Более 2000 порций каши приготовили военные повара железнодорожной бригады ЦВО на праздновании Дня танкиста

Более 2 тыс. порции каши приготовили военные повара железнодорожного соединения Центрального военного округа для посетителей военно-патриотического праздника «День танкиста на Урале». Об этом сообщил начальник продовольственной службы бригады капитан Алексей Митрофанов.

Традиционное для всех военно-патриотических мероприятий угощение было изготовлено по классической рецептуре: гречневая каша, тушенка из говядины, пассированная морковь и лук.

Также все посетители смогли попробовать хлеб, выпеченный на полевых хлебопекарных блоках ПХБ-04. Раздача каши была организована с использованием одноразовой посуды, для посетителей были разбиты две палатки М-3 на 60 посадочных мест для комфортного приема пищи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Танковые войска , Центральный военный округ , Праздники , Социальное развитие
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