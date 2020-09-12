12.09.2020 (16:00)

Более 30 тысяч человек посетили праздник в честь Дня танкиста в Екатеринбурге

Более 30 тыс. человек посетило военно-патриотическую акцию, посвященную празднованию Дня танкиста в Екатеринбурге. Гостями мероприятия стали жители Екатеринбурга, Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областей.

В ходе динамического показа, который проходил на полигоне «Свердловский», военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) продемонстрировали посетителям праздника боевые возможности современной военной техники, стоящей на вооружении войск.

Одной из новинок стал перспективный российский танк с необитаемой башней Т-14 «Армата» производства одного из свердловских предприятий ОПК. Возможности новинки оценил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин в ходе статического показа исторической, современной и перспективной военной техники. Также гостям праздника впервые были продемонстрированы самоходный истребитель танков СУ-100 и Т-44, легкий бронетранспортер БТР-40, бронеавтомобили БА-10 и БА-64, а также плавающий танк ПТ-76.

В рамках Года памяти и славы, а также Дня танкиста совместно с музеем УГМК, Военно-патриотическим парком культуры и отдыха «Патриот» и научно-производственной корпорацией «Уралвагонзавод» ЦВО развернул кластер исторической техники, в том числе участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны.

Организаторы форума предоставили всем желающим возможность покататься в десантном отсеке современного бронетранспортера БТР-82А, бронеавтомобилей «Тайфун-К» и «Тигр».

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