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12.09.2020 (15:54)

Ветераны-танкисты прокатились на боевых машинах на праздновании Дня танкиста в Екатеринбурге

Уникальную возможность вспомнить молодость и военные будни предоставили военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) ветеранам Великой Отечественной и ветеранам Вооруженных Сил, посетившим День танкиста на полигоне Свердловский в Екатеринбурге.

Специально для ветеранов-танкистов была оборудована трасса протяженностью 1,5 тыс. метров.

Всего в катании на боевой технике приняли участие 6 ветеранов ВОВ и военной службы. Фронтовики-танкисты смогли проехать на месте командира танка и наводчика-оператора, а также понаблюдать за проездом со специальной площадки на танках Т-34-76, Т-62М, Т-80Б и Т-72Б3М.

Также попробовать себя в качестве командира смогли все желающие. 

День танкиста учрежден в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднование Дня танкиста. Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Танковые войска , Танки , Центральный военный округ , Ветераны , Праздники
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