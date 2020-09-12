12.09.2020 (15:45)

«Полет» трех танков Т-72Б3М показали военнослужащие ЦВО на Дне танкиста в Екатеринбурге

Одновременный «полет» на модернизированных танках Т-72Б3М продемонстрировали военнослужащие уральского танкового батальона гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) на праздновании Дня танкиста в Екатеринбурге. «Полет» тройки 40-тонных танков Т-72Б3М прошел в ходе динамического показа боевых возможностей современного вооружения. Экипажи танков продемонстрировали одновременный разгон, прыжок и выстрел в воздухе.

Также посетители праздника смогли ознакомиться с экспозицией исторических боевых машин, представленных самоходным истребителем танков СУ-100 и Т-44, легким бронетранспортером БТР-40, бронеавтомобилем БА-10 и БА-64, а также легким плавающим танком ПТ-76.

Современный парк автобронетанкового вооружения был представлен современными модификациями Т-72Б3М, Т-80БВМ, в том числе в арктическом камуфляже, а также перспективным российским танком Т-14 «Армата».

День танкиста учрежден в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднование Дня танкиста.

Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.

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