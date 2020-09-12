12.09.2020 (15:36)

«День танкиста на Урале» стартовал на полигоне Свердловский в Екатеринбурге

Праздничные мероприятия, посвященные Дню танкиста, стартовали на полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге. Профессиональный праздник танкистов и танкостроителей военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) организовали в формате военно-патриотической акции, в ходе которой для жителей и гостей Екатеринбурга и Свердловской области были организованы выставка современной и исторической военной техники, трассы для катания на современной бронетехнике, полевая кухня и мобильный медицинский модуль. Главным событием праздника стал динамический эпизод танкового боя с боевой стрельбой при поддержке артиллерии.

На площадке статического показа посетителям Дня танкиста был впервые продемонстрирован перспективный российский танк с необитаемой башней Т-14 «Армата».

Выступая на открытии праздника, командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявил, что, начиная с этого года восстанавливается славная традиция проведения «Дня танкиста» в столице Урала. «Урал внес весомый вклад в историю отечественного танкостроения, именно здесь создавался танк Победы - знаменитая «тридцатьчетверка», именно здесь был сформирован Уральский добровольческий танковый корпус, получивший боевое крещение на Курской дуге и прошедший с боями до Праги», - сказал генерал-полковник Александр Лапин. В завершение выступления командующий ЦВО обратился к присутствующим, процитировав первое четверостишье из песни «Марш советских танкистов». «Желаю всем ветеранам, военнослужащим, гостям и посетителям праздника крепкого здоровья, благополучия и дальнейших свершений на благо нашей Великой Родины!», - сказал Александр Лапин.

Ранее сообщалось, что День танкиста в Екатеринбурге пройдет в формате масштабной военно-патриотической акции, который смогут посетить все желающие как жители, так и гости города.

День танкиста учрежден в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднование Дня танкиста.

Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.

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