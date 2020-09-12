12.09.2020 (15:30)

Командующий войсками ЗВО принял участие в праздновании Дня танкиста в Подмосковье

Командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев принял участие в торжественном мероприятии ко Дню танкиста в Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии ЗВО. В торжественном мероприятии также приняли участие заместитель командующего танковой армии по военно-политической работе полковник Владимир Румянцев, командование дивизии, глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, ветераны дивизии, юнармейцы, родители и родственники военнослужащих.

«Тринадцатого сентября Родина будет чествовать танкистов. Ровно 74 года минуло с той памятной даты, когда в осенний сентябрьский день 1946 года по брусчатке Красной площади прошла боевым порядком овеянная славой стальная колонна 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии. В годы Великой Отечественной войны, именно танковые войска сыграли решающую роль в разгроме фашистской Германии. На всех её фронтах с величайшим мужеством и героизмом сражались воины-танкисты. Своими боевыми подвигами они снискали уважении всей страны. День танкиста – это праздник тех, кто своим каждодневным трудом, мужеством, профессионализмом и самоотдачей на протяжении десятков лет поддерживает высокую боеготовность ударной мощи сухопутных войск», – сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев

«Сегодня Западный военный округ является мощным оперативно-стратегическим объединением, главная задача которого, защита западных рубежей Российской Федерации на земле, в воздухе и на море. Солдаты и офицеры округа достойно несут боевое знамя, самоотверженным ратным трудом сохраняя бессмертные традиции, приумножая величие и славу легендарных танкистов. Боевой марш героев войны продолжается делами наследников. В частях округа ни на минуту не прекращается боевая учеба. В результате неуклонно растет мастерство специалистов, слаженность подразделений, и как следствие, боеготовность танковых войск в целом. Пусть этот праздник служит сплочению всех нас, придает новые силы в стремлении сделать Россию процветающим, сильным государством. Благодарю вас, танкисты, за ваш ежедневный напряженный труд, за верность избранному пути и самоотдачу. Желаю личному составу Западного военного округа высоких достижений в повышении боевого мастерства на благо процветания России и укрепления боеготовности её Вооруженных сил», – добавил генерал-полковник Александр Журавлев.

В ходе торжественного мероприятия состоялось награждение отличившихся военнослужащих в боевой подготовки, для всех присутствующих были продемонстрированно показательное выступление казачьего общества «Датчанин», выступление заслуженной артистки России Татьяны Овсеенко, и ансамбля танковой дивизии.

Кульминацией праздничного мероприятия стал танковый балет на танках Т-80 и реконструкция сражения ««Битва под Прохоровкой». В основе реконструкции был показан эпизод Прохоровского сражения, которое произошло в июле 1943 года. Зрители смогли увидеть бой танковых подразделений Вермахта и Советской армии. В ходе боя танки Т-34 во взаимодействии с артиллерией уничтожили немецкую технику и живую силу противника, а также провели эвакуацию поврежденной техники с поля боя. В реконструкции было примененно охолощенное оружие и техника принимавшая участие в Великой Отечественной войне, среди которой винтовки Мосина, пистолет-пулемет Шпагина, автомобиль ГАЗ-67, мобильная полевая кухня и другие подлинные предметы военного времени.

Зрелищным эпизодом показа боевых возможностей военной техники стал «танковый балет» с показом экипажами боевых машин своего мастерства с выполнением фигур на дистанции 5 метров друг от друга. Офицеры танкисты и военнослужащие, проходящие службу по контракту на танках Т-80 продемонстрировали такие элементы, как «конверт», «вальс», «кадриль» и «танковая дуэль».

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