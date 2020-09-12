12.09.2020 (15:26)

В Омске завершился всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою памяти героя-десантника Николая Чепика

Сегодня в Омске, в здании городского велотрека, завершился традиционный Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою памяти воина-десантника Героя Советского Союза старшего сержанта Николая Чепика, геройски погибшего при выполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан в 1980 году.

В этом году соревнования носили статус этапа Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации.

Всего для участия в турнире заявились представители 10 команд, представляющих Восточный и Южный военные округа, Воздушно-космические силы, Воздушно-десантные войска, Ракетные войска стратегического назначения, ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», Военную академию РХБЗ, Омский автобронетанковый инженерный институт, 242 учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) и Федерацию армейского рукопашного боя г. Омска.

В упорной и бескомпромиссной борьбе первое общекомандное место завоевала команда Воздушно-десантных войск, на втором месте спортсмены ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», третьими стали представители Военной академии РХБЗ из Костромы.

В личном первенстве, в весовой категории до 70 кг, первое место завоевал представитель команды Воздушно-десантных войск, мастер спорта по армейскому рукопашному бою гвардии младший сержант Даянат Джабаров.

«Я уже лет 16 в этом виде спорта – и опыт мне помог сегодня. И, конечно, характер, без него никуда. Когда остаются последние силы, ты уже работаешь за счет характера и давишь соперника. У нас команда ВДВ очень дружная, все друг друга поддерживают. Следующий турнир по планам – на призы генерал-полковника Владимира Анатольевича Шаманова в Барнауле, и там я буду заряжен на все 100 процентов», - отметил победитель турнира.

Всероссийский турнир памяти Героя Советского Союза старшего сержанта Николая Чепика, участниками которого становятся сильнейшие спортсмены страны, проводится с 1994 года.

Инициатором проведения турнира выступило командование 242-го учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск). Сначала турнир носил статус открытых городских соревнований, но вскоре достиг уровня Всероссийских соревнований.

В 1995 году мемориалу Николая Чепика присвоен статус мастерского турнира, победителям которого стали присваивать звание мастера спорта России.

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