13.09.2020 (01:00)

В Центральном музее Вооруженных Сил РФ наградили победителей V Открытого всероссийского фотоконкурса «Я служу в ВКС!»

В Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации прошла торжественная церемония награждения победителей V открытого Всероссийского фотоконкурса «Я служу в ВКС!». Организаторами конкурса являлись Главное командование Воздушно-космических сил и Центральный офицерский клуб ВКС.

Прием работ проводился с 1 января 2020 года. Всего было прислано свыше 400 работ от участников из 11 регионов страны: Республики Коми, Санкт-Петербурга, Амурской, Калининградской и Тверской областей и других.

Работы участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли: Роман Романенко (Начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт), Мария Захарова (директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации), Владимир Байкин (Председатель Центрального совета Союза ветеранов Космических войск, кандидат технических наук, генерал-майор), Светлана Ишмуратова (Заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА по военно-политической работе, полковник, двукратная олимпийская чемпионка) Алексей Харин (Президент фотоклуба RedOctober), Мария Магронт-Ахвледиани (режиссер и продюсер телевизионных программ и фильмов), Владимир Лужбин (начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, заслуженный работник культуры Российской Федерации). Конкурсную комиссию возглавил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

«Открытый конкурс «Я служу в ВКС!» традиционно собирает авторов разных возрастов, для которых чувство сопричастности и ответственности за судьбу армии и её развития является неотъемлемой частью гражданской позиции» - подчеркнул начальник Центрального офицерского клуба ВКС Владимир Лужбин.

В номинации «Сила в знании» победила работа «Тяжело в учении – легко в бою» старшего лейтенанта Олега Мельникова (г. Котельниково, Волгоградская обл.)

В номинации «В здоровом теле здоровый дух» победил майор Алексей

Перевозчиков (г. Мирный, Архангельская обл.) с работой «Эмоции победы».

В номинации «Сила оружия» победил майор Александр Кречун (г. Кубинка, Московская обл.) с работой «Подготовка самолета к опробованию двигателя на газовочной площадке»

В номинации «Гарнизонные будни» победил полковник в отставке Александр Яблонских (пгт Монино, Московская обл.) с работой «Устремленная».

В номинации «Сила культуры» победил капитан Андрей Головня (станица Кущевская-2, Краснодарский край) с работой «На привале».

Приз в номинации «Юнармия» получила работа «На прыжках» полковника в отставке Алексея Петухова (г. Лыткарино, Московская обл.).

В номинации «ВКС – заслуженное мировое признание!» лучшей стала работа майора Григория Ишенина «Первый перелёт самолётов ТУ-95 МС через экватор» (п. Серышево, Амурская обл.).

Лучшие работы можно будет увидеть в течение 2021 года на выставках, организованных Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил, по всей России. Информационными партнерами V открытого Всероссийского фотоконкурса «Я служу в ВКС!» в этом году стали: Российское агентство международной информации «РИА Новости», газета Вооружённых сил Российской Федерации «Красная звезда», Медиахолдинг «Вести Подмосковья», Национальный авиационный журнал «Крылья Родины».

«Я служу в ВКС!» – ежегодный фотоконкурс ЦОК ВКС. Целью конкурса является пропаганда военной службы, формирование положительного имиджа Вооруженных сил Российской Федерации и Воздушно-космических сил. Для участников нет ограничений по возрасту и месту жительства. В нем участвуют и профессиональные фотографы, и любители.

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