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12.09.2020 (15:11)

В РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова состоялась церемония приведения к военной присяге более 400 первокурсников

Сегодня в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) состоялась торжественная церемония приведения к военной присяге более 400 курсантов первого курса.

Среди первокурсников лучшие курсанты, прошедшие жесткий конкурсный отбор при поступлении, который впервые был организован дистанционным порядком в регионах проживания кандидатов, на базе военных комиссариатов выездными группами от вуза.

В этом году на первый курс было зачислено более 600 абитуриентов, из них на специальности высшего образования по программе подготовки офицеров для Воздушно-десантных войск, соединений и воинских частей специального назначения и связи более 400 человек.

Кроме того, более 190 человек было зачислено на обучение по программе среднего профессионального образования для подготовки специалистов автомобильных подразделений, а также подразделений связи и воздушно-десантной службы, со сроком обучения 2 года и 10 месяцев с присвоением, по выпуску, воинского звания «прапорщик».

Ритуал приведения к Военной присяге курсантов первого курса начался с выноса Государственного флага Российской Федерации, Воздушно-десантных войск и Георгиевского знамени училища.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник РВВДКУ гвардии генерал-майор Алексей Рагозин, представители администрации Рязанской области и г. Рязани, ветераны Воздушно-десантных войск, которые пожелали им быть верным Военной присяге, добросовестно и ответственно выполнять свои обязанности, прилежно учиться, чтобы стать достойными офицерами – продолжателями славных боевых традиций Воздушно-десантных войск.

Всем десантникам, принявшим присягу, были вручены гвардейские нагрудные знаки, как символ мужества и стойкости, что является отличительной чертой гвардейских Воздушно-десантных войск.

После окончания ритуала приведения к Военной присяге были продемонстрированы показательные выступления по рукопашному бою, выступление роты почетного караула, мастерство художественного вождения армейских мотовездеходов в исполнении военнослужащих батальона обеспечения учебного процесса.

Мероприятие завершилось прохождением подразделений РВВДКУ торжественным маршем с исполнением строевых песен.

В связи с противоэпидемическими мероприятиями, допуск родителей и родственников на территорию училища был ограничен.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Военное образование , Торжественные церемонии , Присяга
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