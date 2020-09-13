13.09.2020 (10:00)

Учебный корабль ВМФ России «Смольный» вышел из Севастополя

Учебный корабль (УК) Военно-Морского Флота (ВМФ) России «Смольный» покинул главную базу Черноморского флота (ЧФ). Корабль совершает переход из Севастополя в Средиземное море, где курсанты военно-морских учебных заведений, находящиеся на его борту, пройдут корабельную и штурманскую практику.

В период пребывания в главной базе ЧФ на УК «Смольный» разместились более 120 курсантов Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова (ЧВВМУ) и порядка 80 воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища).

Штурманская практика курсантов и юных нахимовцев будет проходить в Чёрном и Средиземном морях. В ходе учебных мероприятий будущие офицеры изучат организацию корабельной службы и устройство корабля, а также в реальных условиях выполнят штурманские прокладки, дублируя вахтенных офицеров и штурманов. По завершению практики курсанты сдадут зачёты по специальности.

Штурманский поход продлится около 20 дней, после чего учебный корабль «Смольный» вернётся в Севастополь.

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