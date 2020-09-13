13.09.2020 (09:00)

На Черноморском флоте проходит III Общефлотский конкурс авторской песни

В Севастопольском Доме офицеров флота (ДОФ) проходит III Общефлотский конкурс авторской песни «Бардовские встречи на Черноморском флоте», посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Целью и задачей конкурса является популяризация авторской песни среди военнослужащих Черноморского флота, выявление в регионе новых авторов и исполнителей бардовского жанра, приобщение молодежи к песенному творчеству.

В предыдущих конкурсах приняли участие более 60 авторов и исполнителей бардовского жанра среди которых моряки Черноморского флота, жители Севастополя, а также авторы-исполнители из Крыма. Конкурс проводится в номинациях: «Песни, посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне», «Автор слов и музыки песни», «Автор музыки песни», «Исполнитель бардовской песни», «Черноморский флот в авторской песне», «Ансамбль бардовской песни», «Детская бардовская песня», а также «Конкурс мастеров», в которой будет оценено творчество победителей предыдущих конкурсов и известных мастеров севастопольского сообщества авторской песни.

Возрастных ограничений для участия в конкурсе нет. Общефлотский конкурс авторской песни пройдет в несколько этапов. В сентябре-ноябре в ДОФ состоятся предварительные прослушивания участников, проведение первого конкурсного концерта состоится: 20 сентября. Вход на все концертные мероприятия конкурса свободный.

Творчество конкурсантов оценит компетентное жюри, которое определит победителей и лауреатов.

Гала-концерт и награждение победителей и лауреатов пройдут в Севастопольском ДОФ 22 декабря, в Международный день авторской песни.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице