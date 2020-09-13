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13.09.2020 (00:30)

Военнослужащие 1-й армии ПВО-ПРО приняли участие в тренировке объединенной системы ПВО стран СНГ

Военнослужащие объединения противовоздушной и противоракетной обороны приняли участие в тренировке органов управления и дежурных по противовоздушной обороне объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, проведенной накануне. Все учебные вопросы в ходе тренировки отработаны в полном объеме.

В рамках тренировки проведена проверка дежурных по ПВО сил и средств ОС ПВО стран СНГ полетами контрольных целей, в том числе сверхзвуковых и стратосферных.

Экипажи самолетов провели взаимные маневры в воздушном пространстве Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана для обозначения воздушных судов-нарушителей государственной границы, судов-нарушителей порядка использования воздушного пространства и угоняемых воздушных судов.

От объединения ПВО-ПРО (особого назначения) в мероприятии было задействовано свыше десяти командных пунктов, двадцати радиолокационных рот, а также зенитные ракетные дивизионы и пункты наведения авиации.

В тренировке участвовали более 500 военнослужащих объединения. Было организовано взаимодействие с командными пунктами различного уровня семи государств-участников объединенной системы ПВО СНГ: России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В объединении ПВО-ПРО Воздушно-космических сил руководство тренировкой осуществлял заместитель командующего армией генерал-майор Николай Верепаха. Он отметил, что результаты тренировки подтвердили надежность и эффективность объединенной системы ПВО по защите воздушных рубежей государств-участников СНГ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ПВО , Учения , ВВС , ПРО , Воздушно-космические силы (ВКС)
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