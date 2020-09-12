12.09.2020 (13:59)

Командующий войсками ЗВО принял участие в открытии новых объектов инфраструктуры танковой армии в Подмосковье

Сегодня командующий войсками Западного военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев принял участие в торжественной церемонии сдачи в эксплуатацию новых солдатских общежитий и столовой в танковом полку Кантемировской дивизии, дислоцированной в Московской области.

«Сегодня в преддверии 74-й годовщины профессионального праздника Дня танкиста строители передают кантемировцам новые здания общежитий. Обустройство армейского быта – один из важнейших приоритетов нашей работы. Современные военные объекты сейчас строятся по всей стране. Сегодня время диктует требования к улучшению социальной жизни и быта военнослужащих. Для повышения престижности военной службы наряду с высокими темпами развития военного образования, технического обеспечения, развития вооружения растут требования и к повышению уровня жизни военнослужащих, к их быту», – сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Два новых общежития вместимостью каждое свыше 400 полностью отвечают всем современным требованиям по размещению и организации отдыха и досуга военнослужащих. В общежитии обустроены чайные комнаты, комнаты с новой мебелью, душевые кабины, а также помещения для стирки личных вещей, в которых установлены стиральные машины. Помимо жилых и бытовых помещений, в здании казарм расположены рабочие кабинеты, учебные классы и медицинский пункт.

Также командующий ЗВО открыл новую столовую, позволяющую одновременно принять свыше 500 военнослужащих.

Для нужд военнослужащих танковой армии ЗВО в этом году уже введены в строй несколько общежитий, медицинских пунктов и столовых.

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