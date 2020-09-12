12.09.2020 (11:35)

Тактическое учение с морскими пехотинцами Балтийского флота прошло в Калининградской области

Подразделения соединения морской пехоты Балтийского флота провели плановое батальонное тактическое учения на морском десантном полигоне Хмелевка в Калининградской области. Военнослужащие выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, вооружения бронетранспортеров БТР-82А и артиллерийских систем, в том числе самоходных артиллерийских установок «Нона».

Морские пехотинцы отработали ведение огня из стрелкового оружия по наземным целям с воздуха, из транспортно-боевого вертолета Ми-8, а также десантирование из низколетящего вертолёта с высоты 2-3 м в полном боевом снаряжении.

В рамках учения морских пехотинцев отработан весь перечень тактических действий в обороне и наступлении в светлое и темное время суток. В мероприятиях боевой подготовки приняли участие более 500 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.

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