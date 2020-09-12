12.09.2020 (11:30)

В парке «Патриот» состоится праздник в честь Дня танкиста и 100-летия отечественного танкостроения

В парке «Патриот» состоится праздник в честь Дня танкиста и 100-летия отечественного танкостроения. Всех посетителей площадки ждет реконструкция боевого эпизода Великой Отечественной войны, включающая бои пехоты, авиации и колесно-гусеничной техники.

На площадке музейного комплекса №1 будут проходить мастер-классы по снятию и установке гусеницы на раритетном танке БТ-5, а также функционировать тематические интерактивные выставки:

«Средства противотанковой обороны»;

«Оружие Победы»;

«Полевой госпиталь»;

«Связь Победы»;

«Фототочка».

Посетители всех возрастов смогут посетить такие аттракционы, как мини-танкодром, стрельба из охолощенного оружия и метание малой саперной лопатки.

На статической экспозиции бронетанковой техники посетителям будет предоставлена возможность изучить боевые отделения танков. Кроме того, все участники смогут осмотреть многочисленные экспонаты бронетанковой техники, размещенные на уличной экспозиции Конгрессно-выставочного центра «Патриот».

Финалом праздника станет концертная программа.

Справочно :

Начало мероприятия – 10:30, окончание – 17:00. Место проведения – площадка музейного комплекса №1.

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