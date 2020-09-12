12.09.2020 (11:16)

Мотострелки Балтийского флота отметили день части в полевых условиях

На полигоне Павенково военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой Инстербургской бригады армейского корпуса Балтийского флота отметили 81-ю годовщину со дня образования. На торжественном построении отличившихся на учениях гвардейцев поздравили ветераны прославленного соединения и наградили военнослужащих грамотами и ценными подарками.

После торжественной части на специально оборудованной сцене выступили артисты ансамбля песни и пляски Балтийского флота.

Отдельная гвардейская мотострелковая Инстербургская дважды Краснознамённая ордена Суворова мотострелковая бригада является одним из наиболее боеспособных и технически оснащенных соединений армейского корпуса Балтийского флота.

Справочно :

Отдельная гвардейская Инстербургская Краснознамённая, ордена Суворова мотострелковая бригада армейского корпуса Балтийского флота сформирована 8 сентября 1939 года.

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