Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.09.2020 (11:02)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели для детей экскурсию по музею Боевой Славы

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели для детей экскурсию в музее Боевой Славы, каждый из трех залов которого посвящен военным событиям разных времен.

В одном из залов наглядно показана хронология создания и преобразования соединений, которые являются прародительницами ОГРВ ПРРМ.

С началом учебного года командование ОГРВ ПРРМ возобновило посещение музея Боевой Славы. В рамках первого посещения в этом учебном году посмотреть на различные экспонаты времен Великой Отечественной войны и Афганской войны, а также ознакомиться с историей ОГРВ ПРРМ пришли более 20 детей.

В рамках военно-патриотического воспитания, военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно проводят уроки мужества, экскурсии в музее Боевой Славы, а также различные акции и конкурсы военной направленности.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Около 50 детей вступили в юнармейский отряд российской военной базы в Абхазии в преддверии Дня танкиста
Юнармейцы ЮВО приняли участие в военно-патриотической акции «Один день в армии» в Армении
Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа восстановили 24 единицы исторической техники
Танкисты общевойсковой армии ЗВО отметили профессиональный праздник масштабным показом в Ленинградской области

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Музеи , Военно-патриотическое воспитание
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false