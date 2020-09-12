12.09.2020 (11:02)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели для детей экскурсию по музею Боевой Славы

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели для детей экскурсию в музее Боевой Славы, каждый из трех залов которого посвящен военным событиям разных времен.

В одном из залов наглядно показана хронология создания и преобразования соединений, которые являются прародительницами ОГРВ ПРРМ.

С началом учебного года командование ОГРВ ПРРМ возобновило посещение музея Боевой Славы. В рамках первого посещения в этом учебном году посмотреть на различные экспонаты времен Великой Отечественной войны и Афганской войны, а также ознакомиться с историей ОГРВ ПРРМ пришли более 20 детей.

В рамках военно-патриотического воспитания, военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно проводят уроки мужества, экскурсии в музее Боевой Славы, а также различные акции и конкурсы военной направленности.

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