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13.09.2020 (00:01)

Министр обороны России поздравил военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 сентября 2020 г. № 430

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы, офицеры!

Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!

Во второе воскресенье сентября традиционно в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День танкиста.

На протяжении всей истории существования бронетанковых войск их личный состав с честью выполняет служебный долг, демонстрирует беспримерное мужество и отвагу, самоотверженность и преданность Отечеству. Вклад воинов-танкистов в обеспечение защиты и безопасности нашей Родины поистине неоценим.

Современное поколение военнослужащих с честью продолжает славные традиции предшественников, успешно овладевает новейшим вооружением и военной техникой, совершенствует профессиональное мастерство, эффективно решает поставленные задачи как в боевых условиях, так и в мирной обстановке.

Высокой оценки заслуживает труд конструкторских коллективов и работников предприятий промышленности, которые создают образцы бронетанковой техники, отвечающие самым передовым мировым стандартам.

Поздравляю всех с праздником! Благодарю за добросовестную службу и ратный труд.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо нашей Родины!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Танковые войска , Приказ , Праздники
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