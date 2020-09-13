13.09.2020 (00:01)
Министр обороны России поздравил военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
10 сентября 2020 г. № 430
г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы, офицеры!
Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
Во второе воскресенье сентября традиционно в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День танкиста.
На протяжении всей истории существования бронетанковых войск их личный состав с честью выполняет служебный долг, демонстрирует беспримерное мужество и отвагу, самоотверженность и преданность Отечеству. Вклад воинов-танкистов в обеспечение защиты и безопасности нашей Родины поистине неоценим.
Современное поколение военнослужащих с честью продолжает славные традиции предшественников, успешно овладевает новейшим вооружением и военной техникой, совершенствует профессиональное мастерство, эффективно решает поставленные задачи как в боевых условиях, так и в мирной обстановке.
Высокой оценки заслуживает труд конструкторских коллективов и работников предприятий промышленности, которые создают образцы бронетанковой техники, отвечающие самым передовым мировым стандартам.
Поздравляю всех с праздником! Благодарю за добросовестную службу и ратный труд.
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо нашей Родины!
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу