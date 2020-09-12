12.09.2020 (10:23)

Специалисты психологической работы Каспийской флотилии развернули полевые пункты реабилитации военнослужащих на полигонах в Дагестане

В Дагестане в ходе полевых выходов и тактических учений с подразделениями морской пехоты специалисты психологической работы Каспийской флотилии развернули на полигоне Аданак и на побережье в Зеленоморске полевые пункты психологической помощи и реабилитации военнослужащих.

Военные психологи организовали и подготовили комнаты психологической разгрузки для морских пехотинцев, провели для военнослужащих сеансы релаксации с использованием физиоаппаратуры и медиасредств. Кроме того, специалисты применяли различные психотерапевтические приёмы восстанавливающего воздействия (дыхательные упражнения, физиопроцедуры), индивидуальное консультирование и групповые формы психологической работы.

Также военнослужащих обучили методам психологической саморегуляции в полевых условиях.

Специалисты психологической службы ЮВО провели диагностику личности военнослужащих и исследования психологического климата в воинских коллективах подразделений морской пехоты. По итогам проведённых тестов был составлен общий психологический портрет подразделений с целью выдачи рекомендаций командирам.

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