12.09.2020 (10:19)

Отряд геопространственной информации ЮВО прибыл на полигон Ашулук на учение по оцифровке 3D-карт местности

Отряд геопространственной информации Южного военного округа (ЮВО) прибыл на полигон Ашулук в Астраханскую область для тактико-специального учения на местности по обеспечению электронными топографическими картами общевойсковой группировки войск.

Отряд экипирован новейшим отечественным программно-аппаратным комплексом создания и обновления цифровой информации о местности (ПАК СО ЦИМ). Он способен формировать электронные топографические карты любого района земного шара по данным аэро- и космической съемки. Изделие представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из технических и программных средств, объединенный локально-вычислительной сетью.

Комплекс способен создавать и с заданной периодичностью обновлять цифровые ортофотопланы любого масштаба и цифровые матрицы рельефа местности, распознает изображения объектов, определяя их количественные и качественные характеристики с помощью автоматизированного стереоскопического дешифрирования, хранит геопространственные данные в текстовом и табличном виде.

Применение ПАК СО ЦИМ позволяет повысить эффективность и оперативность управления подчиненными войсками. Комплекс полностью соответствует современным требованиям информационной безопасности и является частью перспективной единой автоматизированной системы обеспечения геопространственной информацией.

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